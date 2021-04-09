Мэр Череповца предложил штрафовать владельцев собак, не убирающих за питомцами

Мэр Череповца Вадим Германов предложил штрафовать владельцев собак, не убирающих за своими питомцами на улице, сообщает официальный сайт города.

«Это наша культура. Недавно я встретил пожилую женщину, она выгуливала маленькую собачку, в руках держала мешочек с экскрементами. Это редкость, к сожалению. Десять лет назад мы переходили дорогу как придется, сейчас соблюдаем правила. Думаю, если начнем штрафовать тех, кто не хочет убирать за собакой, ситуация изменится», — приводит издание слова Германова

Он также отметил, что если действовать только методом убеждения, на исправление ситуации потребуется 10-15 лет, а со штрафами всё может измениться за 3-4 года.

Ранее newsVO сообщал, что в Вологде полицейские отказались проводить рейды по контролю за соблюдением правил выгула собак.