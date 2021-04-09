В Череповце суд оправдал мужчину, которого обвиняли в незаконном сбыте холодного оружия

В Череповце суд вынес оправдательный приговор местному жителю, которого обвиняли в незаконном сбыте холодного оружия.

По материалам дела, в мае 2019 года череповчанин разместил в интернете объявление о продаже штыка к винтовкам системы Mauser 1898/1905 года. Спустя несколько дней он сбыл оружие покупателю — полицейскому, действовавшему в качестве закупщика в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Эксперты заключили, что штык не является предметом антиквариата.

В суде мужчина не признал вину и пояснил, что увлекается историей и хотел продать штык как старинное антикварное оружие в связи с трудным материальным положением. Умысла на сбыт холодного оружия у него не было.

«Мировой судья установил, что подсудимый в течение нескольких лет являлся собственником штыка. Объявление о продаже штыка в сети Интернет он разместил в категории „Коллекционирование“, „Военные вещи“. При осуществлении проверочной закупки сотрудник полиции указал, что хочет приобрести штык в качестве подарка в коллекцию», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

В связи с отсутствием состава преступления, суд оправдал обвиняемого. Апелляционный суд оставил приговор без изменений. Решение вступило в законную силу.