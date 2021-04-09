В Череповце полицейская овчарка помогла найти убежавшего из дома 11-летнего мальчика

В Череповце кинолог со служебной собакой помогли разыскать убежавшего от мамы 11-летнего мальчика.

В полицию обратилась встревоженная 31-летняя женщина. Она рассказала, что из дома по улице Монт-Клер ушел ее ребенок, до сих пор не вернулся.

Ориентировка на ребенка была выслана всем дежурным нарядам, на место отправили кинолога со служебной собакой по кличке Глория. Мать пропавшего дала овчарке понюхать футболку мальчика.

— Взяв запаховый след от подъезда, немецкая овчарка Глория прошла вдоль дома, на углу развернулась и направилась обратно к подъезду, дав понять, что мальчик находится в доме. Зайдя в помещение, четвероногий напарник указал путь на самый верхний этаж, где и был обнаружен спящий на лестничной площадке мальчик, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Выяснилось, что мама и сын поссорились. В ходе конфликта ребенок выбежал на улицу и не вернулся домой. Полицейские провели со школьником профилактическую беседу.

Ранее NewsVo сообщал, что в феврале в Череповце полицейским пришлось искать шестилетнего мальчика, который без ведома родителей ушел из двора дома. Ребенок пешком преодолел большое расстояние, чтобы увидеть бабушку.