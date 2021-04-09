В Устюжне гость украл из дома местной жительницы деньги, бытовую технику и сковороду

09.04.2021 [Происшествия]

В Устюжне полицейские раскрыли кражу бытовой техники и денег из дома местной жительницы.

О происшествии заявил сын потерпевшей. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей. Подозреваемым в краже оказался 30-летний мужчина, который некоторое время гостил у пострадавшей. Его задержали.

«В беседе с оперативниками подозреваемый рассказал, что пришел к знакомой, чтобы забрать свой планшет, но в доме никого не оказалось. Уходя, он решил прихватить с собой телевизор с приставкой, стиральную машину, газовый баллон и сковороду, а также 4 тысячи рублей, которые сразу потратил на продукты питания», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы и до 80 тысяч рублей штрафа. Украденное вернули владельцу.

Тэги: кража, уголовное дело

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