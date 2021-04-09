«Водоканал не реагирует, уровень растёт»: в микрорайоне Ананьино в Вологде топит участки

Жители 3-ей Кирилловской улицы в микрорайоне Ананьино сообщают о подтоплениях участков.

«Водоканал не реагирует, уровень растёт», — написала одна из жительниц микрорайона 9 апреля в редакцию NewsVo.

Ранее NewsVo сообщал, что участки в микрорайоне Ананьино в Вологде были подтоплены еще 1 апреля. «ТОС Ананьино» подавал заявки в «Вологдагорводоканал» и единую диспетчерскую службу, но, по словам жителей, никто не приезжал и воду не откачивал. Проблема заключается в том, что канавы, по которым талая вода должна уходить, переполнены, их никто не чистит.

NewsVo запросил комментарий по данному поводу в пресс-службе городской администрации и ждет ответа.