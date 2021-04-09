В Великом Устюге нашли водителя «Мерседеса», который нарушил ПДД ради съемок шуточного клипа

09.04.2021 [Происшествия]

Полицейские составили протокол на водителя «Мерседеса», который ради съемок шуточного клипа грубо нарушил правила дорожного движения. 

Видеоролик появился в соцсети днем 8 апреля. На нем видно, как неизвестные хватают пешехода, усаживают его в иномарку черного цвета и быстро уезжают. При этом машина через стоп-линию на запрещающий сигнал светофора и движется по тротуару. На появление видео в соцсети в тот же день отреагировал глава района Александр Кузьмин.

— Что только не вытворяют некоторые молодые люди ради «интересного» контента. Напомню, нарушать ПДД, подвергать опасности здоровье и жизни других людей нельзя. Ни при каких обстоятельствах. Это видео я уже направил сотрудникам полиции, — написал Кузьмин на своей странице в соцсети. 

Менее, чем через час после публикации видео, личность водителя была установлена. Им оказался 20-летний житель Великого Устюга. Он рассказал, что участвовал в съемке шуточного видеоролика для социальных сетей. Устюжанин принес извинения и раскаялся, заверив, что "такое больше не повторится". 

На водителя составили три административных протокола: за тонировку стекол передних дверей, за движение по тротуару, за проезд на "красный" через стоп-линию. В общей сложности жителю Великого Устюга грозит штраф в размере более трех тысяч рублей. 

 

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