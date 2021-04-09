Тотьмич лопатой повредил машину, водитель которой наехал на его собаку

В Тотемском районе суд рассмотрел иск местного жителя Евгения к Владимиру, который повредил его автомобиль.

По материалам дела, инцидент произошёл в посёлке Советский в феврале 2020 года. Владимир несколько раз ударил по его машине деревянной лопатой, повредив лобовое стекло и переднюю дверь. Он просил взыскать с Владимира причинённый ущерб и судебные расходы.

В свою очередь, Владимир обратился в суд со встречным иском, пояснив, что перед инцидентом Евгений наехал на его собаку.

«Собака получила травму головного мозга, что привело к агрессии, ее неадекватному поведению, в том числе и в отношении хозяев. Просил взыскать с ответчика в его пользу компенсацию морального вреда, расходы по приобретению и кормлению щенка и оплате госпошлины. Пояснил, что не смог сдержать эмоций, когда увидел, что автомобиль наехал на его собаку, и нанес удары деревянной лопатой по машине. По его мнению, водитель превысил скорость, поэтому не увидел собаку», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Суд установил, что имущество Владимира — собака — не было утрачено, поэтому оснований для взыскания с Евгения стоимости щенка не имеется.

«В силу ст. 210 ГК РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, поэтому суд не нашел оснований для взыскания расходов на содержание и кормление собаки. Учреждение ветеринарии платные услуги в связи с лечением собаки не оказывало, следовательно, какие-либо расходы на восстановление собаки ее владелец не понес», — также говорится в сообщении

При таких обстоятельствах, суд удовлетворил иск Евгения и взыскал с Владимира 26,5 тысяч рублей компенсации материального ущерба и судебных расходов. Встречный иск Владимира остался без удовлетворения. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.