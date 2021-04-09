Пенсионер из Бабаево добивается компенсации затрат на лекарства, которые он покупал, заболев коронавирусом

09.04.2021 [Общество]

Пенсионер из Бабаево Николай Прокопьевич хочет получить компенсацию за потраченные им деньги на лекарства, которые он принимал, заболев коронавирусом. По словам мужчины, никаких препаратов ему и жене бесплатно не приносили.

Николай Прокопьевич заболел в ноябре. Около двух недель лечился дома, до тех пор, пока ему не пришел положительный тест на коронавирус.

«Меня увозят в моногоспиталь. А жена лежит на кровати, такая же больная, ее оставляют, говорят: „Ответ не пришел“. А где ответ? Потерялся! Дочка пришла узнать, как там жена, а жена уже полутруп! Ну, дочка добилась того, что анализ нашелся, жену на скорую помощь и тоже в моногоспиталь увезли», — рассказывает пенсионер.

Николай Прокопьевич провел в моногоспитале две недели, его жена — три,  их выписали домой.

«После выписки жене дали рекомендацию проводить ингаляции. В больнице есть ингалятор с компрессором, но там не было маски, а купить ее у ЦРБ, видимо, денег нет. В итоге нам пришлось самим купить аппарат за две тысячи рублей», — говорит Николай Прокопьевич.

И до госпитализации, и после лекарств пенсионерам не приносили, но выписали препаратов обоим более, чем на восемь тысяч рублей.

«Я обратился в департамент здравоохранения: как так? Господин губернатор, где деньги, выделенные правительством, о которых ваш заместитель Каманина говорила на всю область?», — возмущается пенсионер.

NewsVo обратился в департамент здравоохранения за комментарием по поводу данной ситуации.

«Пациент, о котором вы говорите, был госпитализирован с супругой в моногоспиталь, лечение от коронавируса проходили в моногоспитале. По возвращению домой пациентке был назначен препарат, который она приобретала за свой счет, поскольку отказалась в свое время от соцпакета, выбрала денежную компенсацию. Мы не очень понимаем, о какой компенсации здесь может идти речь. После того, как пациентам был поставлен диагноз, они были госпитализированы и всю необходимую помощь получали в моногоспитале. Пациент обращался в больницу и в департамент здравоохранения с таким же вопросом, ему были даны пояснения в отношении покупки лекарств. Лекарственные препараты на амбулаторном этапе назначаются лечащим доктором по показаниям. Те препараты, которые были назначены пациентам после лечения в моногоспитале, они не входят в тот список бесплатных лекарств, которые выдаются у нас пациентам для лечения на амбулаторном этапе», — рассказали в департаменте.

Николай Прокопьевич говорит, что департамент своим комментарием намеренно вводит NewsVo в заблуждение: он задавал чиновникам конкретные вопросы и ссылался на конкретное постановление правительства. Мужчина считает, что лекарства, выписанные ему до официальной постановки диагноза, должны быть оплачены из бюджета - ведь он уже болел коронавирусом. 

Тэги: коронавирус, лекарства

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