Пенсионер из Бабаево добивается компенсации затрат на лекарства, которые он покупал, заболев коронавирусом

Пенсионер из Бабаево Николай Прокопьевич хочет получить компенсацию за потраченные им деньги на лекарства, которые он принимал, заболев коронавирусом. По словам мужчины, никаких препаратов ему и жене бесплатно не приносили.

Николай Прокопьевич заболел в ноябре. Около двух недель лечился дома, до тех пор, пока ему не пришел положительный тест на коронавирус.

«Меня увозят в моногоспиталь. А жена лежит на кровати, такая же больная, ее оставляют, говорят: „Ответ не пришел“. А где ответ? Потерялся! Дочка пришла узнать, как там жена, а жена уже полутруп! Ну, дочка добилась того, что анализ нашелся, жену на скорую помощь и тоже в моногоспиталь увезли», — рассказывает пенсионер.

Николай Прокопьевич провел в моногоспитале две недели, его жена — три, их выписали домой.

«После выписки жене дали рекомендацию проводить ингаляции. В больнице есть ингалятор с компрессором, но там не было маски, а купить ее у ЦРБ, видимо, денег нет. В итоге нам пришлось самим купить аппарат за две тысячи рублей», — говорит Николай Прокопьевич.

И до госпитализации, и после лекарств пенсионерам не приносили, но выписали препаратов обоим более, чем на восемь тысяч рублей.

«Я обратился в департамент здравоохранения: как так? Господин губернатор, где деньги, выделенные правительством, о которых ваш заместитель Каманина говорила на всю область?», — возмущается пенсионер.

NewsVo обратился в департамент здравоохранения за комментарием по поводу данной ситуации.

«Пациент, о котором вы говорите, был госпитализирован с супругой в моногоспиталь, лечение от коронавируса проходили в моногоспитале. По возвращению домой пациентке был назначен препарат, который она приобретала за свой счет, поскольку отказалась в свое время от соцпакета, выбрала денежную компенсацию. Мы не очень понимаем, о какой компенсации здесь может идти речь. После того, как пациентам был поставлен диагноз, они были госпитализированы и всю необходимую помощь получали в моногоспитале. Пациент обращался в больницу и в департамент здравоохранения с таким же вопросом, ему были даны пояснения в отношении покупки лекарств. Лекарственные препараты на амбулаторном этапе назначаются лечащим доктором по показаниям. Те препараты, которые были назначены пациентам после лечения в моногоспитале, они не входят в тот список бесплатных лекарств, которые выдаются у нас пациентам для лечения на амбулаторном этапе», — рассказали в департаменте.

Николай Прокопьевич говорит, что департамент своим комментарием намеренно вводит NewsVo в заблуждение: он задавал чиновникам конкретные вопросы и ссылался на конкретное постановление правительства. Мужчина считает, что лекарства, выписанные ему до официальной постановки диагноза, должны быть оплачены из бюджета - ведь он уже болел коронавирусом.