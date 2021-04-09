В Вологде пассажир такси украл 8000 рублей с банковских карт водителя

В Вологде полицейские раскрыли кражу денег с банковских карт водителя такси.

39-летний потерпевший рассказал, что обнаружил пропажу «пластика» после смены, а после ему пришло сообщение о списании с его счетов 8000 рублей. Он также вспомнил, что подвозил пассажира с улицы Герцена. Мужчина расплатился крупной купюрой, и водителю пришлось выйти из машины, чтобы разменять деньги на заправке. Пассажира пострадавшего, которым оказался ранее судимый 45-летний вологжанин, задержали.

«Мужчина сознался в содеянном, пояснив, что когда ехал в такси заметил на полу банковские карты, а рядом листок с паролями. Воспользовавшись моментом, когда водитель вышел на заправку, злоумышленник поднял и забрал их себе, а позже снял часть денежных средств в ближайшем банкомате и оплатил покупки в торговых точках. После он разломал банковские карты и выкинул их на улице», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы и крупный штраф. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.