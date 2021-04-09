Ракета с кораблем «Ю. А. Гагарин» стартовала с Байконура и вышла на орбиту

В 10.42 мск. 9 апреля с космодрома Байконур в Казахстане был произведен запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Ю. А. Гагарин». К Международной космической станции (МКС) отправились космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай, сообщает ТАСС.

Через девять минут после старта корабль отделился от третьей ступени ракеты-носителя и начал автономный полет к станции. Ожидается, что «Ю. А. Гагарин» причалит к МКС в 14:07 по московскому времени.

Российские космонавты, которые отправились на МКС 9 апреля, будут провожать модуль "Пирс" и встречать на станции многофункциональный модуль "Наука". Для подготовки его стыковки и интеграции им придется совершить несколько выходов в открытый космос. Всего в рамках экспедиции МКС-65, которая отправилась на станцию, будет проведено более 50 научных исследований и экспериментов. Выполнение двух из них планируется в автоматическом режиме. В частности, ожидается проведение 19 исследований по космической медицине и биологии, пять - по космическому материаловедению, два - по физике космических лучей, 20 связаны с технологиями освоения космического пространства.

8 апреля, перед стартом, настоятель храма Святого Великомученика Георгия Победоносца в городе Байконур отец Сергий (Бычков) освятил ракету-носитель. Это следует из фотографий, опубликованных НАСА на Flickr.

© NASA / Bill Ingalls