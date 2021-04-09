В Вологодскую область поступила первая партия вакцины «ЭпиВакКорона»

16 200 доз вакцины «ЭпиВакКорона» поступили 9 апреля в Вологодскую область, сообщил глава региона Олег Кувшинников.

— В первую очередь эта вакцина поедет в районы области. Температурный режим ее хранения и транспортировки позволяет это сделать. Будем делать прививки в стационарных и мобильных ФАПах и амбулаториях. В ближайшее время ее распределят по всем центральным районным больницам, — пишет губернатор на своей странице в соцсети.

В крупных городах региона пока продолжат привививать желающих «Спутником V». На данный момент в Вологодской области работает 78 прививочных пунктов, однако при необходимости их количество увеличат до сотни.

По данным на 8 апреля, в Вологодской области первым компонентом «Спутник V» привиты 48 тысяч человек, завершили вакцинацию 34 тысячи жителей региона. План по вакцинации от коронавируса выполнен на 9%.

«ЭпиВакКорона» — однокомпонентная синтетическая пептидная вакцина против COVID-19, разработанная ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии „Вектор“ Роспотребнадзора». Ее зарегистрировали в октябре 2020 года — по результатам первой и второй фазы клинических исследований. Условия хранения «ЭпиВакКороны» отличаются от условий для «Спутник V», которая требует использования морозильников. Вакцину центра «Вектор» можно хранить и перевозить при 2-8 градусах, как в обычном холодильнике.