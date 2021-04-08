Владимир Путин поручил антимонопольной службе разобраться в причинах роста цен на жилье в России

Президент России Владимир Путин отметил существенный рост цен на жилье в стране.

«В среднем по России цена выросла на 12%, но наибольшая динамика в Северной Осетии — на 30%, в Орловской области — на 19,7%, в Адыгее — на 19,3%, в Амурской области — 18,6%, в Рязанской области — на 17,6%, еще Дальний Восток подскочил. Конечно, необходимо создание дополнительного предложения на рынке жилищного строительства, но надо посмотреть на эту проблему с точки зрения ФАС», — сказал Путин на совещании с членами правительства.