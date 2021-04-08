Пенсионер из Вологды отправил мошенникам 52 тысячи рублей, желая купить квадрокоптер

58-летний житель Вологды стал жертвой мошенников. Он рассказал полицейским, что нашёл в интернете объявление о продаже квадрокоптера.

«Связавшись посредством одного из мессенджеров, пенсионер обсудил с продавцом условия сделки, одним из которых было перевод денежных средств в размере 52 тысяч рублей на банковскую карту», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Потерпевший перевёл указанную сумму, но товар так и не получил, а продавец перестал выходить на связь.

Ещё одной потерпевшей от мошеннических действий стала 46-летняя череповчанка. Она нашла в интернете объявление о продаже бампера и связалась с продавцом, желая купить деталь. Тот убедил её перевести ему 25 тысяч рублей.

Всего за сутки от действий мошенников пострадало четверо жителей Вологодской области.