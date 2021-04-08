Череповчанин украл из чужой машины сумку с деньгами и документами

08.04.2021 [Происшествия]

В Череповце полицейские раскрыли кражу 10 000 рублей из машины водителя-экспедитора. Потерпевший пояснил, что обнаружил пропажу после разгрузки товара в магазине на улице Гоголя.

Личность подозреваемого установили в результате оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался живущий неподалёку от места происшествия 34-летний череповчанин. Он сказал, что машина была не закрыта и он украл из неё борсетку потерпевшего.

«Недалеко от места преступления изучил содержимое борсетки, вынул деньги, а сумку с документами вернул незаметно на место. Свой поступок задержанный пояснил тем, что не хотел создавать дополнительные сложности потерпевшему, так как понимал, что на восстановление документов как личных, так и на авто потребуется много времени. Похищенные денежные средства сразу потратил на личные нужды», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

Тэги: кража, автомобиль

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