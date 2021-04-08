Аттракционы вернутся в парк 200-летия Череповца к 15 июня

Аттракционы возвращаются в парк 200-летия Череповца. Контракты на поставку уже заключены. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети мэр Череповца Вадим Германов.

– К 15 июня здесь установят водный аттракцион «Бамперные лодки», карусель «Ветерок» и детские электромобили. Еще несколько небольших развлекательных точек и батутов поставят предприниматели. На лавры парка Порт Авентура мы, конечно, не рассчитываем, но уже в этом году жители Заречья смогут разнообразить летний семейный отдых, – сообщил мэр.

По словам Вадима Германова, важная часть благоустройства парка 200-летия — наличие туалета. С просьбой о его установке череповчане обратились к депутату Заксобрания Андрею Макарову. По их просьбе начали разрабатывать проект туалетного модуля.

– Синие кабинки смотрятся совсем не эстетично, к тому же хулиганы переворачивают их с завидным постоянством, – отметил мэр.

Напомним, что разработкой проекта парка сейчас занимается проектная группа «ШАГИ». Архитекторы вовлекают студентов в работу над развитием города. Ребята создали опрос общественного мнения, который будет использован в дальнейшей работе.

