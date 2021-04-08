Учёные из ВГМХА запатентовали способ получения обезжиренной сгущёнки с иван-чаем

Учёные из Вологодской молочнохозяйственной академии — доцент Людмила Куренкова, магистрант Сергей Куренков и профессор Анна Гнездилова — получили патент на новый способ получения обезжиренного сгущённого молока с сахаром и иван-чаем. Об это сообщает сайт академии.

«Преимущество данного способа перед традиционным заключается в том, что для выработки продукта можно использовать сухое обезжиренное молоко в качестве сырья, при этом не требуется крупногабаритное дорогостоящее оборудование, что позволяет организовать производственный процесс на малых площадях и практически в любом регионе», — говорится в сообщении

Кроме того, продукт, произведённый традиционным способом, имеет недостаток — низкую пищевую ценность. Именно для повышения этого показателя, авторы предложили вводить в сгущёнку водный экстракт кипрея узколистного, более известного как иван-чай. Полученный в результате продукт получает вкус, похожий на чай с молоком и становится более полезным.