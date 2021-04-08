На «Птичьем рынке» в Череповце уберут ларьки

В Череповце на «Птичьем рынке» на улице Ломоносова уберут оставшиеся ларьки. Из 12 стоявших там павильонов, владельцы убрали шесть, сообщает официальный сайт города.

«Из шести оставшихся работают только два. Вчера в одном из них отключили электроэнергию из-за аварийной ситуации на сетях. Поскольку добровольно их не убрали, планируем демонтировать сами», — сказал председатель комитета по управлению городским имуществом Владимир Дмитриев

Она также добавил, что планируется дать владельцам объектов ещё неделю на добровольный демонтаж. Вопрос о том, что появится на месте снесённых ларьков остаётся открытым.