В Нюксенице спасли провалившегося под лед рыбака

7 апреля в Нюксенице начальник 26-й пожарно-спасательной части Виктор Раскумандрин и пенсионер МВД России Александр Березин спасли провалившегося под лед рыбака. 71-летний мужчина оказался в холодной воде.

«Я находился на совещании, когда мне сообщили, что на реке Сухона провалился под лёд мужчина. Сразу же побежал к месту происшествия. На берегу лежали доски, которые строители забыли убрать после ремонта моста. По ним мы и поползли с Александром Васильевичем к провалившемуся. Привязали его к автомобильному тросу, а люди на берегу вытянули рыбака из воды», — рассказывает о происшествии Виктор Раскумандрин.