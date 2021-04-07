В Нюксенице спасли провалившегося под лед рыбака

07.04.2021 [Общество]

7 апреля в Нюксенице начальник 26-й пожарно-спасательной части Виктор Раскумандрин и пенсионер МВД России Александр Березин спасли провалившегося под лед рыбака. 71-летний мужчина оказался в холодной воде. 

«Я находился на совещании, когда мне сообщили, что на реке Сухона провалился под лёд мужчина. Сразу же побежал к месту происшествия. На берегу лежали доски, которые строители забыли убрать после ремонта моста. По ним мы и поползли с Александром Васильевичем к провалившемуся. Привязали его к автомобильному тросу, а люди на берегу вытянули рыбака из воды», — рассказывает о происшествии Виктор Раскумандрин.

Мужчину передали "скорой помощи", у пенсионера диагностировано незначительное переохлаждение.

Тэги: спасли, провалился

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