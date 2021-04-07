МЧС предупреждает о повышении уровня воды в реках Вологодской области в связи с приходом циклона

Уровень воды в реках Вологодской области вырастет в связи с прохождением циклона, сообщает региональное управление МЧС.

По данным вологодского Гидромета, траектория облачного вихря пройдёт по центральным районам области с юга на север. Днём 8 апреля ожидаются обильные осадки, преимущественно в виде дождя.

В ближайшие пять суток в западных и центральных районах начнутся ледоходы и уровень воды будет прибывать по 30-120 см в сутки. В северных и восточных районах рост уровня воды составит до 10 см в сутки.