Экс-замначальника колонии в Шексне будут судить за взятки и злоупотребление полномочиями

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника исправительной колонии № 17 в Шексне. Его обвиняют в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями.

Как newsVO сообщал ранее, обвиняемого задержали в августе 2020 года за то, что, как полагают следователи, он за взятку оказывал покровительство коммерческой фирме из другого региона. В ходе дальнейшего расследования был выявлен ещё один факт получения обвиняемым денег при заключении госконтракта на поставку швейной фурнитуры для нужд колонии.

«В ходе расследования также выявлен факт передачи 203 тысяч рублей, которые, как полагает следствие, обвиняемый получил в качестве взятки за общее покровительство по службе третьему лицу, для которого по обоюдной договоренности в период 2018–2020 гг. систематически отгружались отходы давальческого сырья от производственно-хозяйственной деятельности учреждения, а для прикрытия заключались договоры на оказание услуг по утилизации на безвозмездной основе обрезков синтепона, изолона и ткани. Деньги, как выяснилось, в целях конспирации перечислялись супругу одного из членов семьи», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Как пояснили newsVO в региональном управлении следственного комитета, отходы давальческого сырья — это отходы от собственного швейного производства колонии. Они должны были быть утилизированы, но обвиняемый продавал их третьему лицу, которое также занимается швейным производством.

Уголовное дело с обвинительным заключением областной прокуратуры передано в суд для рассмотрения по существу.