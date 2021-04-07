Российские госкомпании не смогут воспользоваться корпоративной лицензией сервиса видеосвязи Zoom

«Коммерсантъ» сообщил о запрете со стороны Zoom Video Communications продавать доступ к сервису онлайн-конференций в России и СНГ госучреждениям и госкомпаниям. Ограничения коснутся, в частности, Высшей школы экономики.

«Вышка больше не сможет пользоваться корпоративной лицензией в Zoom. Ограничения в отношении российских юридических лиц с государственным участием введены в одностороннем порядке компанией Zoom Video Communications», — цитирует ТАСС сообщение IT-дирекции Высшей школы экономики.

В Кремле уже прокомментировали решение американской компании, госструктурам предложили перейти на альтернативные российские сервисы.

«В целом, можно выразить сожаление и непонимание, почему российские госучреждения, почему высшие учебные заведения тоже лишены теперь возможности корпоративно продлевать существующие контакты и подписывать новые», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам в среду.

При этом Песков уточнил, что Путин не пользуется приложением Zoom для проведения видеоконференций.