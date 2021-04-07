В Вологде вор украл с дачи холодильник и оттащил его в скупку на одеяле

В Вологде полицейские раскрыли кражу холодильника из дачного дома 68-летней пенсионерки. Она рассказала, что окно в дом было разбито, и оценила ущерб в 9000 рублей.

Украденную технику сыщики нашли в пункте приёма металла на улице Мохова и установили личность подозреваемого. Им оказался 24-летний вологжанин. Мужчину задержали.

«Задержанный пояснил полицейским, что накануне в парке распивал спиртные напитки со своим отцом и малознакомым мужчиной. Позже, для продолжения застолья мужчины переместились на дачу к новому знакомому. Проснувшись утром, юноша не знал, как доехать до дома, так как не имел при себе денег. Он приметил один из дачных домиков, в котором разбил окно и проник внутрь. Вынес из дома холодильник небольшого размера и одеяло, на котором волок холодильник до ближайшего пункта приёма металла. Сдав краденое имущество в пункт приема металла, получил 700 рублей, которые потратил на личные нужды», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

По факту кражи с незаконным проникновением в жилище возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде, а холодильник вскоре вернут хозяйке.