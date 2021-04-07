Череповчанин через суд расторг договор купли-продажи Infiniti с перебитым VIN-кодом

Череповчанин через суд расторг договор купли-продажи автомобиля Infiniti с изменённым идентификационным номером (VIN).

По материалам дела, мужчина купил иномарку с рук в августе 2018 года за 1 250 000 рублей. Спустя несколько месяцев его остановили в Москве для проверки.

«В ходе сверки узлов и агрегатов VIN вызвал сомнение в подлинности, поэтому автомобиль изъяли и доставили в ОМВД России по району Кунцево г. Москвы для дальнейшей проверки», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Экспертиза подтвердила сомнения полицейских — номер действительно был изменён. Череповчанин обратился в суд с иском к продавцу о расторжении договора покупки и взыскании стоимости машины.

Ответчик в судебное заседание не явился. Рассмотрев доказательства, суд удовлетворил требования истца и взыскал с ответчика стоимость автомобиля и 14 450 рублей судебных расходов. Решение вступило в законную силу.