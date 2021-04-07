Череповчанин украл чужой велосипед и катал на нём знакомую

В Череповце полицейские раскрыли кражу велосипеда из подъезда дома на улице Максима Горького. Потерпевший — владелец транспорта — рассказал, что велосипед стоял на площадке пятого этажа. Он оценил ущерб в 11 тысяч рублей.

«В ходе несения службы сотрудники ППС заметили, как неизвестный мужчина катит женщину на велосипеде, схожим по описанию с похищенным транспортом. Граждан задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Задержанный — 38-летний череповчанин — признал вину и сказал, что пошёл на кражу из-за отсутствия денег. Он перекусил тросик, которым был пристёгнут велосипед пассатижами, и собирался сбыть украденное, но по пути встретил подругу и решил покатать её по городу.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. Велосипед изъяли скоро вернут владельцу.