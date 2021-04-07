В Вологде задержали женщину, совершившую серию краж из супермаркета

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали 25-летнюю местную жительницу, подозреваемую в совершении серии краж из супермаркета на улице Горького. Охранник пояснил, что она пыталась вынести из магазина неоплаченные продукты.

Просмотрев видеозаписи с места происшествия, росгвардейцы выяснили, что в течение нескольких дней задержанная четыре раза проносила мимо кассы продукты, спрятав их в сумку.

«При этом каждый раз молодая женщина брала ровно 10 наименований различного товара на сумму, не превышающую порог наступления уголовной ответственности за подобные деяния — 2500 тысяч рублей. С чем связано именно такое количество продукции и причины своего противоправного поведения вологжанка пояснять отказалась», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

Задержанную передали полицейским. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.