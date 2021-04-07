Суд на сутки арестовал пенсионера из Харовска за оставление места ДТП

Суд привлёк 69-летнего жителя Харовска к административной ответственности за оставление места ДТП. 26 февраля 2021 года он сбил потерпевшую, переходившую дорогу по пешеходному переходу в Соколе и покинул место происшествия.

«В судебном заседании пенсионер факт правонарушения признал. Пояснил, что вышел из автомобиля и увидел, что С. встала, он ее окликнул. Она ушла, он сам расстроился, перенервничал, поэтому уехал. Потерпевшей он принес извинения и готов возместить ущерб», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

В свою очередь, потерпевшая показала, что в результате ДТП испытала физическую боль и моральные страдания. Вопрос о наказании она оставила на усмотрение суда.

Суд назначил привлекаемому наказание в виде ареста на одни сутки. Его также привлекли к ответственности за нарушение ПДД.