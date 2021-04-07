Журналисты посчитали, сколько проведет в колонии осужденный экс-замглавы Вологды Алексей Осокин

07.04.2021 [Общество]

Издание Город Во посчитало, сколько проведет в колонии приговоренный к четырем годам лишения свободы за мошенничество при строительстве развязки в створе Белозерского шоссе бывший заместитель главы Вологды Алексей Осокин. 

Как ранее сообщал NewsVo, Вологодский городской суд огласил приговор 5 апреля. Экс-замглавы Вологды Антона Мусихина и экс-директора «Вологдагорводоканала» Александра Присяжного освободили от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности (им обоим «смягчили» статьи). Бывший консультант по строительству департамента градостроительства и инфраструктуры Вологды Игорь Ивонин получил условный срок. 

Суровее всего наказали экс-замглавы Вологды Алексея Осокина и бизнесмена Анатолия Бутусова — каждому назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в ИК общего режима со штрафом в размере 300 000 рублей.

— Как рассказали порталу «Город Во» в пресс-службе судов Вологодской области, в срок отбытия наказания Осокину зачтено время нахождения в ИВС с 16 июля 2018 года по 17 июля 2018 года, под стражей с 18 июля 2018 года по 29 ноября 2018 года, с 04 марта 2021 года по 09 марта 2021 года. Причем, это время засчитывается с коэффициентом «день за полтора», — пишет издание. 

Получается  4,5 месяца, которые зачтутся за 7 с лишним месяцев отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, каждый день, проведенный Осокиным под стражей до момента вступления в силу приговора суда, будет считаться по полтора дня отбывания наказания каждые сутки, начиная с 5 апреля. Ранее NewsVo сообщал, что прокуратура изучит приговор суда фигурантам дела о мошенничестве при строительстве развязки Белозерского шоссе в Вологде на предмет обоснованности переквалификации действий и  меры назначенных наказаний. Это означает, что апелляция, скорее всего, будет. 

Кроме того, экс-замглавы зачтут в счет отбывания наказания время содержания под домашним арестом в период с 30 ноября 2018 года по 30 мая 2019 года. Это ровно полгода. А после того, как Осокин явился в суд пьяным, ему пришлось  провести под домашним арестом  с 10 марта 2021 года по 4 апреля 2021 года.

По закону, один день домашнего ареста по закону приравнивается к одному дню отбывания наказания в колонии общего режима.

— В итоге, получается, что Алексей Осокин уже «отбыл» более 14 месяцев назначенного судом срока. Плюс время реальной отсидки сократится за счет времени ожидания, пока приговор суда окончательно не вступит в силу, — отмечают журналисты. 

А вот Анатолий Бутусов ранее находился в ИВС с 4 марта 2017 года по 6 марта 2017 года. Эти два дня ему тоже зачтутся в срок отбытия наказания. Так же, как и нахождение под стражей до момента вступления в силу приговора суда.

Тэги: аресты, Осокин

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Вынесен приговор фигурантам дела о строительстве развязки в створе Белозерского шоссе в Вологде
В Вологде бизнесмена обвиняют в причинении бюджету имущественного ущерба в 4 млн рублей
В Вологде суд обязал ТСЖ установить новый радиатор в квартире после жалобы собственника
Дом «Севтранслеса» в Вологде выкупили владельцы ресторана «Афины»
Прокуратура обнаружила нарушения правил пожарной безопасности в аквапарке под Вологдой
В Вологде ночью сгорели два автомобиля
В Усть-Кубинском районе пенсионерка потерялась и провела ночь в лесу
Экс-глава Вологды Евгений Шулепов прокомментировал приговор по делу о развязке в створе Белозерского шоссе
В Вологде таксиста пытались лишить прав за то, что он ездил на бело-красной машине
В Вологде начали оглашать приговор по делу о развязке в створе Белозерского шоссе

Последние новости

Российские госкомпании не смогут воспользоваться корпоративной лицензией сервиса видеосвязи Zoom

Американский офис Zoom Video Communications ввел ограничения по работе с российскими юрлицами с государственным участием

34
0

В Вологде вор украл с дачи холодильник и оттащил его в скупку на одеяле

Потерпевшая оценила ущерб в 9000 рублей

101
0

Вологодское УФАС оштрафовало ООО «Управление Севергаз» на миллион рублей

Компания злоупотребляла доминирующим положением на рынке поставок сжиженного газа в районы области

117
0

Череповчанин через суд расторг договор купли-продажи Infiniti с перебитым VIN-кодом

О том, что идентификационный номер машины изменили, он узнал от полицейских в Москве, остановивших его для проверки

209
0

Фестиваль «Город ремёсел» пройдёт в Вологде с 25 по 27 июня

В программе ярмарка мастеров, мастер-классы, конкурсы ремесленников, круглые столы, семинары и творческие встречи

152
0

Череповчанин украл чужой велосипед и катал на нём знакомую

Задержавшим его полицейским он сказал, что собирался сбыть украденное, но по пути встретил подругу

260
0

В Вологде задержали женщину, совершившую серию краж из супермаркета

Каждый раз она выносила из магазина ровно десять товаров на общую сумму не более 2500 рублей

333
0

Суд на сутки арестовал пенсионера из Харовска за оставление места ДТП

26 февраля он сбил женщину на пешеходном переходе в Соколе. Свои действия он пояснил тем, что расстроился и перенервничал.

322
0

17-летняя вологжанка украла чужой телефон в ночном клубе

Когда гаджет разбился, она продала его на запчасти

323
0

Некоторые любят погорячее: как вырастить дома перцы, помидоры и зелень

Вологжанин Павел Квашнин выращивает дома очень острые перцы, которые невозможно найти в магазинах

353
0

В Вологде постоялец гостиницы устроил скандал из-за того, что ему не разрешили курить в здании

Он поднялся в номер и стал там ругаться и ломать мебель

349
0

80 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

73 человека выздоровели, три человека умерли

302
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Российские госкомпании не смогут воспользоваться корпоративной лицензией сервиса видеосвязи Zoom
В Вологде вор украл с дачи холодильник и оттащил его в скупку на одеяле
Вологодское УФАС оштрафовало ООО «Управление Севергаз» на миллион рублей
Череповчанин через суд расторг договор купли-продажи Infiniti с перебитым VIN-кодом
Фестиваль «Город ремёсел» пройдёт в Вологде с 25 по 27 июня
Череповчанин украл чужой велосипед и катал на нём знакомую
В Вологде задержали женщину, совершившую серию краж из супермаркета
 
07.04.2021 [Общество]

Некоторые любят погорячее: как вырастить дома перцы, помидоры и зелень

353
0
07.04.2021 [БлогоVO]

А тем временем в Никулино пришла весна. Жители продолжают плавать в грязи

147
0
05.04.2021 [Обзор Прессы]

Любовь к неуютным уголкам своей родины

412
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика