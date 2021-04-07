Журналисты посчитали, сколько проведет в колонии осужденный экс-замглавы Вологды Алексей Осокин

Издание Город Во посчитало, сколько проведет в колонии приговоренный к четырем годам лишения свободы за мошенничество при строительстве развязки в створе Белозерского шоссе бывший заместитель главы Вологды Алексей Осокин.

Как ранее сообщал NewsVo, Вологодский городской суд огласил приговор 5 апреля. Экс-замглавы Вологды Антона Мусихина и экс-директора «Вологдагорводоканала» Александра Присяжного освободили от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности (им обоим «смягчили» статьи). Бывший консультант по строительству департамента градостроительства и инфраструктуры Вологды Игорь Ивонин получил условный срок.

Суровее всего наказали экс-замглавы Вологды Алексея Осокина и бизнесмена Анатолия Бутусова — каждому назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в ИК общего режима со штрафом в размере 300 000 рублей.

— Как рассказали порталу «Город Во» в пресс-службе судов Вологодской области, в срок отбытия наказания Осокину зачтено время нахождения в ИВС с 16 июля 2018 года по 17 июля 2018 года, под стражей с 18 июля 2018 года по 29 ноября 2018 года, с 04 марта 2021 года по 09 марта 2021 года. Причем, это время засчитывается с коэффициентом «день за полтора», — пишет издание.

Получается 4,5 месяца, которые зачтутся за 7 с лишним месяцев отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, каждый день, проведенный Осокиным под стражей до момента вступления в силу приговора суда, будет считаться по полтора дня отбывания наказания каждые сутки, начиная с 5 апреля. Ранее NewsVo сообщал, что прокуратура изучит приговор суда фигурантам дела о мошенничестве при строительстве развязки Белозерского шоссе в Вологде на предмет обоснованности переквалификации действий и меры назначенных наказаний. Это означает, что апелляция, скорее всего, будет.

Кроме того, экс-замглавы зачтут в счет отбывания наказания время содержания под домашним арестом в период с 30 ноября 2018 года по 30 мая 2019 года. Это ровно полгода. А после того, как Осокин явился в суд пьяным, ему пришлось провести под домашним арестом с 10 марта 2021 года по 4 апреля 2021 года.

По закону, один день домашнего ареста по закону приравнивается к одному дню отбывания наказания в колонии общего режима.

— В итоге, получается, что Алексей Осокин уже «отбыл» более 14 месяцев назначенного судом срока. Плюс время реальной отсидки сократится за счет времени ожидания, пока приговор суда окончательно не вступит в силу, — отмечают журналисты.

А вот Анатолий Бутусов ранее находился в ИВС с 4 марта 2017 года по 6 марта 2017 года. Эти два дня ему тоже зачтутся в срок отбытия наказания. Так же, как и нахождение под стражей до момента вступления в силу приговора суда.