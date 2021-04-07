17-летняя вологжанка украла чужой телефон в ночном клубе

В Вологде полицейские раскрыли кражу телефона в ночном клубе. Потерпевшая отдыхала в заведении и оставила мобильный заряжаться в гардеробе. Вернувшись спустя некоторое время, телефон она не обнаружила. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

Оперативники изучили видеозаписи с места происшествия и установили личность подозреваемой, которой оказалась ранее судимая за аналогичные преступления 17-летняя вологжанка.

«Девушку доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В беседе с оперативниками, задержанная призналась, что увидела оставленный без присмотра телефон и решила присвоить его себе. Спустя какое-то время она его разбила и продала на запчасти», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.