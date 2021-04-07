В Вологде постоялец гостиницы устроил скандал из-за того, что ему не разрешили курить в здании

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали 52-летнего жителя Архангельска, устроившего скандал в гостинице на улице Мира. Мужчина выпивал в своём номере, а после решил закурить в фойе заведения, но ему сделали замечание.

«После замечания администратора, гражданин удалился в номер, где стал ругаться и ломать мебель, при этом повредил два стула», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

Задержанный сказал, что приехал в Вологду в командировку. Его передали полицейским для принятия процессуального решения.