Фестиваль «Город ремёсел» пройдёт в Вологде с 25 по 27 июня

VII Международный фестиваль народных промыслов и ремесел «Город ремёсел» пройдёт в Вологде с 25 по 27 июня.

Фестиваль по традиции будет рассчитан на разные аудитории. Для вологжан и гостей города в рамках мероприятия по традиции пройдёт большая ярмарка мастеров и мастер-классы. Для мастеров народных промыслов и ремесленников на фестивале пройдёт деловой форум, который будет включать в себя круглые столы, семинары и творческие встречи.

Обязательной частью программы станут конкурсы ремесленников. Состязания пройдут в номинациях: «Женские ремесла» (традиционный костюм, кружевоплетение, вышивка, ткачество, традиционная кукла, лоскутное шитьё); «Роспись по дереву и бересте»; «Художественная обработка дерева, плетение из традиционных материалов (ивы, бересты, соснового корня, соломки и т.д.), столярное и токарное дело»; «Валенки и валяные изделия»; «Кузнецы и ювелиры»; «Гончарные изделия. Керамика»; «Хранить традиции».

Также в этом году в рамках фестиваля пройдёт детский конкурс народных художественных промыслов и ремесел, в котором смогут принять участие дети от 10 до 17 лет.

На детский конкурс будут приниматься созданные детьми кружева, традиционные костюмы, головные уборы, плетеные пояса, ткачество, вязание, вышивка, текстильные куклы, лоскутное шитьё, столярные и токарные изделия, плетение из бересты, соснового корня и соломки, изделия с росписью по дереву и бересте, гончарные и керамические изделия.

В каждой из номинаций жюри будет выделять как изделия, созданные по этнографическим образцам, так и авторские работы, созданные на основе традиционных технологий.

Приём заявок на участие уже начался и продлится до 25 мая. Шаблоны заявок, адреса для их передачи и контактные телефоны мастера могут найти в группе мероприятия в социальной сети.

