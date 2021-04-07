Некоторые любят погорячее: как вырастить дома перцы, помидоры и зелень

Елена Петряева

Вологжанин Павел Квашнин выращивает у себя дома острые перцы. Он рассказал NewsVo, как решился устроить такой необычный огород, с какими трудностями и радостями столкнулся. А еще дал несколько полезных советов, как вырастить перцы, помидоры и зелень в домашних условиях. И каких его ошибок лучше не повторять.

Всё началось с острого перца

«Обычно я не был приверженцем острой кухни. Чеснок, лук, черный перец, красный молотый перец и другие приправы — всегда играли для меня второстепенную роль. Я и к соли равнодушен, лишь бы не пересолили. Обычный суп харчо всегда казался очень острым.

Но однажды друзья позвали отдохнуть в кафе с мексиканской кухней. Пришли, сели за свободный столик. Уютно, комфортно, музыка громкая, но разговаривать можно. По пиву и по легким закускам-нарезкам прошлись. Дожидаемся одно из главных блюд. Принесли. Это было что-то мясное с острым соусом и сметаной в отдельной пиалке. Еще эти кукурузные начос. Всё это необычно и очень вкусно! Но только первые несколько секунд, ровно до того момента, когда я понял, вот она — неимоверная для меня на тот момент острота! Инстинктивно хватаюсь за кружку со свежим холодным пивом — не помогает. Но вкус блюда такой, что хочется еще, я же еще и голодный пришел! И я не вытерпел, съел еще и еще, осилил всё, до конца. Во рту пожар. Пиво после этого вообще кажется невкусным и горьким. В общем пиво в тот вечер я больше не пил и, вообще, посидели еще немного и разошлись по домам. На утро в туалете меня ждал еще один сюрприз, но подробности излишни. Это было моё первое знакомство с настоящим острым перцем чили. Я еще не знал, что такое сковилли* и сколько их бывает».

*Шкала Сковилла – это шкала «жгучести перцев».

Фото: https://i1.wp.com

Халапеньо – это для начинающих

«Я стал изучать эту тему. Узнал, что острота эта, в общем, не опасна и ничего плохого от нее не будет. Оказалось, что халапеньо — это начальный уровень. Вот это да! Понял, что можно приучить организм и он не будет так реагировать на остроту. Обнаружил, что существует множество сортов перца чили и огромное количество соусов на его основе. Узнал, что кайф от острого перца может быть двух видов:

1. Вкусовой, когда получаешь удовольствие именно от вкуса перца и аромата, а острота — как побочный второстепенный эффект. Перец и правда может быть очень вкусным, с ароматом тропических фруктов!

2. Адреналиновый, когда на первом месте именно острота. Когда даешь организму стрессовое состояние, а затем получаешь удовольствие от того, что перетерпел и всё закончилось. Остается послевкусие в качестве вознаграждения за терпение.

В поисках интересных вариантов я объехал все супермаркеты в нашем небольшом городе. Перепробовал всё, что было доступно. Каждый раз я ждал экстремальных ощущений, но их не было. Первая многообещающая «остринка» быстро проходила и оставался лишь вкус. Выбор перца был совсем никакой, поэтому пробовал соусы и приправы. По описаниям, Табаско казался мечтой, но ничего особенного в нем не оказалось. Тогда я решил вырастить свой урожай супер острых перцев!

Сразу скажу, у меня получилось. Я дошел до остроты примерно в 1,5 млн сковиллей! Это реально очень остро, но удовольствие неимоверное. При этом вкус другой еды никуда не пропал.

Я вырастил порядка 30 сортов острого перца, определил для себя приоритетные сорта. От некоторых слезы не остановить!»

Вот такие витаминные наборы в марте были уже не в диковинку. Фото Павла Квашнина

Посадил, полил и сел ждать, как Буратино

«Первую рассаду я высадил у себя в офисе в конце октября 2018 года. В помещении, площадью примерно 40кв.м., пять больших окон, с широкими подоконниками. Сторона не южная, но солнца, казалось, должно хватить. В один из субботних рабочих дней я решился и перед работой заскочил в магазин и купил там пару кассет для рассады, грунт «для перцев и томатов» и пару упаковок семян Тульского острого перца.

Семян я купил сразу несколько разных, в том числе томаты, редиску, укроп, базилик и лук. Это чисто на всякий случай.

На работе засыпал грунт в кассеты и высадил сразу все семечки Тульского острого. С мыслями «ну хоть два-три должны взойти» полил, обернул пленкой и поставил в теплое место. Сел и стал ждать. Почти как Буратино, постоянно смотрел не появились ли всходы.

После обеда не вытерпел и высадил еще какие-то томаты, укроп, базилик и лук на перо.

Все, кто узнавал про мою новую «болезнь», крутили пальцем у виска и говорили, что на рассаду высаживать рано. Надо в конце февраля, не раньше.

Первыми своим появлением на свет, 30 октября, меня порадовал базилик. Примерно в это же время появились росточки томата «Золотые яйца», но в итоге с ними ничего не получилось, поэтому заострять внимание на них не буду.

В начале ноября стали проклевываться перцы! Вот это было уже очень приятно! К этому времени я уже понимал, что назад пути нет.

«Я уже начинаю волноваться, куда это всё деть? Это лишь малая часть!» Фото Павла Квашнина

Прямо на подоконниках я сделал стеллажи в три яруса и выставил на них подрастающую рассаду. Сразу стало понятно, что естественного освещения недостаточно, рассада вытягивается. Добавил в каждый отсек персональный светодиодный фито светильник, затем добавил и обычные холодные белые светодиодные светильники, включал их в паре, а на ночь оставлял только фито свет. Чуть позже, опасаясь морозов и сквозняков из окна, утеплил светоотражающим пенофолом все стеллажи. В итоге внешний свет был перекрыт и всё освещение было только искусственным - к светодиодным лампам добавил обычные лампы накаливания по 40Вт.

В общем, с базиликом получилось всё хорошо. Он растет как сорняк. Отстригаешь верхушку – так он только гуще становится, новые отростки дает.

Укроп взошел, но какой-то дохлый, я не стал терять на него силы и время. Редиска тоже взошла, не ей чего-то не хватило, не завязалась, упала. Лук на перо вообще не взошел. У перцев в декабре появились первые бутоны».

Сорт « Тульский острый » , 28 декабря. Фото Павла Квашнина

В феврале мы уже ели первые помидоры

«Вернувшись с новогодних каникул, я увидел нерадостную картину. Томаты и перцы поникли. Листья свернулись и безжизненно болтались на ветках, некоторые вовсе пожелтели и отпали.

Пришлось избавиться от совсем слабых растений, добавил проветривания и удобрения – агриколу.

В январе перцы оправились, начали радовать цветами. Но томаты оказались слишком капризные и требовательные к площади. Поэтому я оставил 5 или 6 стволов, остальные на выброс.

Оставшимся томатам увеличил объём грунта. Они были высажены в 5л пластиковые бутылки. Придумал такой способ: срезал самые нижние листья, взял новые 5л бутылки и отрезал верхнюю часть и дно, оставшуюся «трубу» разрезал вдоль и, «обернув» ей ствол, вставил в старую бутылку сверху. Снаружи обмотал скотчем и засыпал грунт. Таким образом получились высокие 10л горшки.

День за днем, каждое утро я наблюдал за развитием и ростом. Это был такой азарт, что было неважно, рабочий день или выходной – я каждое утро ехал на работу! Проветрить, полить, сфотографировать. Просто полюбоваться красотой. А запах!!! Вроде тут что-то сделал, там полил, тут подрезал, эти сфотографировал – пол дня прошло. Зато февраль, а у меня уже маленькие красные помидорки домой поехали! На радость дочке. Не килограммы конечно, но вообще чудо, что хоть что-то получилось. Я ведь никогда до этого не выращивал никаких растений!»

Сорт Nosegay. Плоды растут вертикально вверх. Фото Павла Квашнина

«В марте стало как-то спокойнее и размереннее. Просто регулярный полив, легкая подкормка. На окнах перцы почему-то постоянно слабели и опускали листья. В это же время те, что стояли на полу и обдувались вентилятором с подогревом чувствовали себя превосходно. В итоге я начал по очереди переставлять горшки с окон на пол.

В апреле витаминные наборы к столу были уже не в диковинку. К маю я начал понимать, что в помещении мало места, света и воздуха. Такие объемы просто нереально вырастить до полноценного урожая. Ладно бы несколько кустиков как-то можно было оставить, но 30 сортов примерно по 5 растений каждого! Я не рассчитал масштабы. Это для меня стало неприятным открытием. Когда садил семена, то не думал, что они все взойдут. А они взяли и почти все взошли и почти все выросли! Ну не выбрасывать же!

Мама почувствовала мою „беду“ и предложила два своих парника на даче под мои перцы. Я занял оба и построил на скорую руку третий. В июне перевез это всё к маме на дачу и стал рассаживать. С томатами к этому времени я уже попрощался. Перцы тяжело перенесли переезд, было очень жарко. Затем долго адаптировались к открытому воздуху и солнцу. Теперь я стал ездить на дачу чуть ли не каждое утро. Уставал от этих забот, нервничал, переживал. Это был какой-то марафон. То одно надо, то другое, то работа, то непогода…

На этом масштабные эксперименты в помещении были завершены. Я понял, что надо либо ограничиться чисто декоративными, компактными сортами, либо иметь правильно оборудованную теплицу».

«Томаты черри. Им я уже не удивлялся. В порядке вещей. Видно, как часть цветков просто высохла и отвалилась. Но и этому рад». Фото Павла Квашнина

Какие томаты и перцы удобно выращивать дома

«После всего пережитого могу с уверенностью сказать: томаты дома лучше выращивать компактные декоративные. Например, черри. Для больших томатов надо много света, тепла и воды, да и высокого урожая добиться сложно.

То же самое и с перцами. В домашних условия перцы могут быть многолетними. Подходящих невысоких сортов очень много. Например, Тульский острый, Explosive Ember. Огонек — компактный, но больше декоративный, чем съедобный. Халапеньо тоже можно вырастить дома.

Перцы не любят перелив, и им нужен воздух.

Сейчас, например, у меня высажены сорта Aji Charapita, Jamaican red hot, Jalapeno и Trinidad Scorpion.

Важно сказать, что при работе с этими перцами лучше быть в перчатках, особенно когда соусы делаем. Дышать в небольшом помещении при приготовлении соусов тоже тяжело. Не говоря уже о том, чтобы не коснуться лица или глаз — я испробовал всё из перечисленного.

Если резать такой перец без перчаток, то руки потом „горят“ недели две. Как будто ожог, только внешних проявлений нет».