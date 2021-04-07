В Вологде «Новые люди» помогут благоустроить пляж

В Вологде подвели итоги конкурса «Марафон идей» партии «Новые люди». В рамках проекта любой желающий мог предложить идеи, как сделать жизнь своего города, края или всей страны лучше. Заявки принимались с 12 февраля по 12 марта. По условиям «Марафона», авторы лучших идей получают от партии финансовую поддержку на воплощение идей в жизнь.

«Это очень важное событие не только для нас, но и для региона в целом, потому что с помощью него мы смогли выстроить живой диалог с людьми и увидеть реальную картину в регионе, что действительно волнует людей, а не отвлеченные мнения чиновников, — рассказал руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Вологодской области Роберт Погосов. – Всего на «Марафон идей» в России поступило 15 327 заявок, это на пять тысяч больше, чем вмещает человек вологодский стадион «Динамо». От Вологодской области — 132 заявки. В основном, это были молодые люди, их идеи касаются благоустройства, экологии, появления новых событий, создания общественных и городских пространств.

В итоге финал вышли десять наиболее интересных инициатив. Идеи в режиме реального времени оценивало компетентное жюри. На презентацию своего проекта участникам давалось 90 секунд. За это время нужно было кратко изложить суть идеи, объяснить, как она будет осуществлена и сколько денег на это нужно.

Так, например, Евгений Захаров предложил создать в Вологде молодежное СМИ. По его мнению, в городе сейчас нет изданий, которые отражают события интересные молодым людям.

Алексей Новиков выдвинул идею поддержать строительство крытого скейт-парка в областной столице.

«Сейчас очень много молодых людей катается на скейтбордах, BMX-велосипедах, но у нас очень долгая зима. Ребятам негде показать свои отработанные навыки и приобрести новые. Проект возведения скейт-парка в городе уже есть, но нужны средства на завершающую стадию», — считает молодой человек.

Некоторые идеи касались организации безопасного дорожного движения в городе. Так, Александра Радивилова выступила с идеей ограничить в центре Вологды скоростной режим до 30-40 километров в час, избавиться от заборов, которые создают «иллюзию безопасности» и создать «островки безопасности». Игорь Синяев предложил сделать пешеходные переходы в городе проекционными: тогда они будут хорошо видны.

Часть проектов были посвящены благоустройству. Так, например, Павел Кирпу выступил с идеей озеленения крыш домов. Молодой человек считает, что там можно было бы организовать места отдыха для людей. Алена Павлова предлагает организовать на месте пустыря в Череповце спортивный парк, где горожане смогли бы заниматься физкультурой.

Идея Артема Горбунова — создание интернет-платформы «Выдвигай-решай». Она помогла бы обеспечить полноценный городских властей с жителями. По задумке автора, с помощью портала вологжане смогли бы сообщать чиновникам о проблемах и следить за тем, как они решаются.

В тройку лучших идей «Марафона», по мнению жюри, вошли проекты Анны Павловой из Череповца, Владислава Витковского и Ольги Амелиной из Вологды. Между ними и был распределен призовой фонд в 300 тысяч рублей.

Так, проект Анны Павловой, которая предлагает организовать на месте пустыря в Череповце спортивный парк, где горожане смогли бы заниматься физкультурой, получил 50 тысяч рублей. На эти деньги авторы идеи смогут подготовить проект будущего общественного пространства и начать поиск инвесторов.

Второе место конкурса «Марафон идей» досталось идее создания в Вологде центра психологической помощи «Перезагрузка». По замыслу автора проекта Ольги Амелиной, там будут проводится лекции и занятия по психологии, а также смогут собираться группы психологической поддержки. На реализацию этой инициативы партия «Новые люди» направит 125 тысяч рублей.

Победителем конкурса в Вологодской области стала идея Владислава Витковского о благоустройстве пляжа в парке Мира Вологды. Ее на конкурсе представила одногруппница Владислава, Анна Майорова.

«Эта зона является единственным в городе местом для купания. Если мы благоустроим это место, то жители города смогут там безопасно отдыхать. Ну, а кроме того, пляж станет интересен туристам. Мы предлагаем очистить берег, завести песок, чтобы сделать берег пологим, установить кабинки для переодевания, оборудовать место для барбекю, дополнительные урны. Да, мы знаем, что каждый год в СМИ сообщают о том, что какие-то работы на пляже проводятся, но, как нам кажется, это все остается только в сообщениях СМИ», — рассказала Анна.

На реализацию проекта по благоустройству пляжа партия «Новые люди» также выделит 125 тысяч рублей.

«Конечно же, мы будем помогать ребятам в реализации проекта. Хочу отметить, что и те заявки, которые не дошли до финала, не останутся без внимания. Мы их передадим в комитеты партии, где они будут проанализированы. Лучшие войдут в предвыборные программы наших кандидатов на выборах в Государственную думу, в Заксобрания и на муниципальных выборах. Ни одна идея не пропадет», — отметил Роберт Погосов. — Хочется поблагодарить всех участников, мы очень рады, что в регионе столько неравнодушных людей, которые готовы менять мир вокруг себя и готовы брать на себя ответственность.

В сентябре 2020 года партия «Новые люди» уже принимала участие в выборах в 12 регионах России. В итоге во всех четырех регионах, где партия была допущена до выборов, она преодолела избирательный барьер. Лучший результат партия «Новые люди» показала на выборах в городскую Думу Томска, получив результат 15%. По состоянию на 1 марта 2021 года, штабы партии созданы в 73 регионах страны. Известно, что партия «Новые люди» намерена выдвинуть около 200 кандидатов для участия в сентябрьских выборах в Госдуму РФ.