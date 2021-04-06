Жительница Белозерска держала куриц в подвале многоквартирного дома

В Белозерске суд привлёк 57-летнюю местную жительницу к административной ответственности за самоуправство. Она обустроила в подвале многоквартирного дома курятник и держала там куриц. Её соседка пожаловалась на это в полицию.

«Согласно информации управляющей компании решение собрания собственников жилья данного дома на использование подвала в личных целях, в том числе для содержания животных либо птиц, им не представлено», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Женщина признала вину и пояснила, что действительно держала в своей сарайке в подвале двух куриц, но только зимой.

«Соседи ей не жаловались. Порядок она соблюдает и убирает за курами. Пообещала убрать курятник», — также говорится в сообщении

Суд назначил ей наказание в виде предупреждения. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.