52-летний вологжанин украл деньги, оставленные в банкомате

В Вологде полицейские задержали 52-летнего ранее судимого местного жителя, подозреваемого в краже чужих денег из банкомата.

39-летний потерпевший рассказал, что снял в аппарате 8000 рублей, забыл их и ушёл. Вернувшись обратно, денег он не обнаружил. Подозреваемый сказал, что стоял за мужчиной в очереди.

«После того как вологжанин ушел, злоумышленник подошел к банкомату и увидел оставленные деньги, которые решил присвоить себе. Все похищенные средства задержанный потратил на личные нужды», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.