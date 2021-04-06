Пьяный череповчанин угрожал подростку ножом

06.04.2021 [Происшествия]

В Череповце полицейские задержали 32-летнего местного жителя, угрожавшего подростку ножом. Об инциденте, который произошёл на улице Гагарина, правоохранителям рассказала свидетельница.

15-летний потерпевший пояснил прибывшим на место сотрудникам патрульно-постовой службы, что пьяный мужчина действительно угрожал ему предметом, похожим на нож. Друзья юноши оттащили угрожавшего, и тот ушёл в подъезд.

«В ходе поквартирного обхода сотрудники ППС разыскали подозреваемого и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В разговоре с полицейскими череповчанин 1988 г. р. признался, что его разозлило, как подростки выкрикивали нецензурные слова, поэтому таким образом он решил их проучить. В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли предмет, похожий на нож, которым мужчина угрожал подростку», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до двух лет лишения свободы.

Тэги: угроза, нож, подростки, уголовное дело

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