В Вологодском районе задержали двух курьеров с 4,5 килограммами наркотиков в машине

В Вологодском районе сотрудники ФСБ задержали 36-летнего и 35-летнего жителей области с крупной партией наркотиков в машине.

«В ходе досмотра транспортного средства, находящегося в их пользовании, обнаружено и изъято синтетическое наркотическое средство мефедрон общей массой 4 килограмма 447 граммов», — сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ РФ

Они намеревались сбыть вещество в Череповце и Череповецком районе мелкими партиями. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Им грозит наказание от 15 лет до пожизненного лишения свободы. Суд заключил их под стражу.