Житель Великоустюгского района украл из чужого дома газовые баллоны и печку-буржуйку

В Великоустюгском районе суд огласил приговор 37-летнему местному жителю, признанному виновным в краже с незаконным проникновением в жилище.

В декабре 2020 года он похитил из чужого дома в деревне Елакино два газовых баллона, газовую плиту, печь-буржуйку и шесть дымоходных труб. Сумма ущерба составила 2645 рублей.

Подсудимый показал, что ездил со знакомым по деревням в поисках металлолома. Дверь в дом потерпевшего была припёрта палкой, но не закрыта на замок и он вошёл туда в поисках ценностей. Мужчина раскаялся в содеянном, возместил ущерб и добровольно выдал оставшиеся у него дымоходы, печку и баллон.

Суд назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.