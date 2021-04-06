Следственный комитет проверит песню Манижи «Русская женщина», с которой певица выступит на «Евровидении»

Следователи начали проверку композиции певицы Манижи «Русская женщина», с которой та будет выступать на «Евровидении» от России. Поводом стало обращение к руководителю СКР Александру Бастрыкину представителей автономной некоммерческой организации «Ветеранские вести», которые увидели в песне признаки экстремизма.

«В Останкинском следственном отделе 5 апреля зарегистрирован материал проверки на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды в песне певицы Манижи «Русская женщина», — источник ТАСС в Следственном комитете.

Итогом проверки может стать как возбуждение уголовного дела, так и отказ в возбуждении, который направят заявителю.

Обратившиеся в следственный комитет считают, что исполненный Манижей сценический номер направлен «на грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин по признаку отношения к национальности».

Манижа — независимый музыкант, автор и исполнитель, режиссер музыкальных клипов, общественный деятель в области борьбы против домашнего насилия, с 2019 года амбассадор фонда «Подари жизнь», с 2020 года — посол доброй воли ООН по делам беженцев. По словам певицы, Russian Woman — это песня о трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в России. Манижа набрала 39,7% голосов в ходе национального отбора на конкурс.