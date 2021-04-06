Вологодские чиновники к Дню Победы организуют онлайн-турнир по World of Tanks

06.04.2021 [Общество]

Департамент внутренней политики правительства Вологодской области вместе с областным центром «Содружество» и региональной федерацией компьютерного спорта решили организовать онлайн-турнир World of Tanks. В положении говорится, что он будет посвящен «Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Турнир состоится с 11 по 15 мая, к участию приглашаются команды из трех человек, возраст участников — от 14 до 35 лет включительно. 

— Для участия в турнире игроки должны иметь стационарный компьютер или ноутбук со стабильным Интернетом, а также зарегистрированный профиль в игре World of Tanks. Онлайн-турнир проводится по олимпийской системе плей-офф (Single Elimination Tournament). Матчи состоятся в тренировочных комнатах со стандартным режимом «Встречный бой», допускается использование техники до VIII уровня, — говорится в сообщении.

Заявки принимают до 18 апреля, подробные условия участия в турнире опубликованы на сайте областного центра «Содружество».

World of Tanks - бесплатный онлайн-экшен, посвященный танковым сражениям эпохи Второй мировой войны. В распоряжении игроков находятся сотни танков разных стран - от СССР и Германии до Японии и Китая.

Ранее NewsVo сообщал, что жителя Вологды привлекли к административной ответственности за выложенный в соцсети постер компьютерной игры. На нем была изображена нацистская свастика. 

 

Тэги: танки, День победы

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