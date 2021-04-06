Мошенник на 22 тысячи рублей обманул череповчанина, который хотел купить шины для КАМАЗа

35-летний череповчанин стал жертвой мошенников.

Он рассказал, что занимается грузоперевозками на автомобиле КАМАЗ. В один из дней ему позвонил неизвестный, который предложил купить у него комплект шин для грузовика за 22 тысячи рублей. Потерпевший согласился.

«Продавец сообщил, что товар подвезет водитель. Также мужчина сообщил, что денежные средства в счет оплаты за авторезину нужно будет перевести ему, а не передавать их водителю», — сообщает пресс-служба городского УМВД РФ

Покупатель осмотрел комплект резины и попросил водителя довезти товар до его гаража. По пути он позвонил продавцу, сказал, что готов перевести деньги и отправил неизвестному требуемую сумму. Приехав на место, мужчины выяснили, что оба разговаривали с мошенником, который организовал их встречу.

По данному факту возбуждено уголовное дело.