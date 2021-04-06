Вологжанин до смерти избил приятеля отца за то, что мужчины злоупотребляли спиртным

06.04.2021 [Происшествия]

В Вологде следователи возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью приятеля его отца, повлёкшему смерть потерпевшего.

Пострадавший скончался утром 4 апреля в квартире отца подозреваемого на улице Возрождения. Хозяин квартиры ничего пояснять не стал.

По версии следствия, младший фигурант дела пришёл навестить родственника и избил его знакомого из-за того, что мужчины злоупотребляли спиртным. По предварительным данным, погибший скончался от полученной травмы головы.

31-летний вологжанин задержан. Решается вопрос о его аресте. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Тэги: избиение, смерть по неосторожности, пьянка, уголовное дело

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