ЛДПР предложила программу по возрождению и развитию русской деревни

Русская деревня умирает. Нужна программа по ее возрождению и развитию. И у ЛДПР есть такая программа!



Для обеспечения продовольственной безопасности страна должна производить самостоятельно не менее 80% продуктов питания. А в России за последние двадцать лет в стране умерло свыше 20 тысяч деревень. Кому работать на земле?



Именно поэтому Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает необходимым изменить подход к развитию села: «На первом месте в сельской местности должны быть дороги и местное производство. Люди приезжают в деревню, но там все необустроенно, нет работы, все уныло – они и уезжают».

Владимир Жириновский уверен, что для привлечения специалистов в сельскую местность нужно вводить меры финансового поощрения: Лидер ЛДПР предлагает выделять переселенцам субсидию до 1 млн рублей: «Агроному, трактористу, ветеринару – всем!»

Еще один пункт из программы ЛДПР по развитию села – целевые стипендию на обучение сельской молодежи: «Нужно стимулировать выпускников школ возвращаться после получения высшего образования в родное село. Это можно обеспечить за счет губернаторских стипендий».

«Все это, - подчеркивает Лидер ЛДПР, - минимальные меры для того, чтобы сохранить русскую деревню и обеспечить продовольственную безопасность страны».

