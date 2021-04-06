В Устюжне закрыли детсад, в котором из-за протечки крыши на стенах появился грибок

В Устюжне суд на три месяца приостановил деятельность детсада «Теремок» из-за нарушений санитарных норм. Вход опечатали судебные приставы.

Нарушения были выявлены в ходе выездной проверки Роспотребнадзора.

— При осмотре было установлено, что в помещении прачечной и коридоре здания пищеблока на стенах обнаружены следы протечек, а также повреждения поверхности пола ввиду попадания влаги из-за протечки кровли. Помимо этого, на потолке и стенах имелись признаки поражения грибком, — сообщает УФССП по Вологодской области.

Поскольку при таких обстоятельствах создается угроза жизни и здоровью детей, а также персонала, суд признал дошкольное учреждение виновным по ст. 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта). Было назначено наказание в виде приостановления деятельности сроком на 90 суток.

Исполняющие постановление суда приставы предупредили руководителя садика об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований.