Вологжанин подозревается в торговле незарегистрированными аналогами «Виагры» через интернет

В Вологде следователи возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего безработного местного жителя, подозреваемого в сбыте незарегистрированных лекарственных средств.

Как рассказали newsVO в региональном управлении следственного комитета, юноша сбывал через сайт и группу в социальной сети аналоги препарата «Виагра» пяти различных наименований, не зарегистрированных в государственном реестре лекарственных средств в РФ. С мая по декабрь 2020 года он продал не менее 650 таблеток, выручив 100 тысяч рублей.

Расследование продолжается. Вологжанину грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.