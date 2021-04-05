20-летний череповчанин угнал чужой «ВАЗ» и врезался на нём в забор

В Череповце полицейские раскрыли угон.

Ночью сотрудники ГИБДД обнаружили на Советском проспекте автомобиль «ВАЗ-2110». Его водитель врезался в забор административного здания и сбежал с места ДТП. Хозяйка машины — 56-летняя череповчанка — сказала, что накануне оставила машину возле дома на Кирилловском шоссе и больше никуда не ездила.

«Полицейские посмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных неподалеку от места ДТП. Оперативники выяснили, что после аварии неизвестный уехал на такси, маршрут которого привел в п. Ясная поляна», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Сыщики установили личность подозреваемого, которым оказался 20-летний ранее судимый юноша, и задержали его.

«Он рассказал, что гулял по городу и увидел ВАЗ-2110, на котором решил доехать до дома. Злоумышленник без труда вскрыл машину, скрутил провода зажигания и поехал, но по пути врезался в забор административного здания», — также говорится в сообщении

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.