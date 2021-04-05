За последние три года население Вологодской области сократилось на 2,2%

На 2,2% уменьшилось количество проживающих в Вологодской области людей в 2018–2020 годах. Об этом говорится в исследовании РИА новости.

Естественный прирост населения в регионе за указанный период отрицательный — минус 16,9 тысяч человек. Миграционный прирост в 2018–2020 годах тоже со знаком «минус» — 8,3 тысячи человек. Это означает, что в Вологодской области умирает людей больше, чем рождается, и уезжают больше, чем приезжают.

— Как отмечают аналитики, показатели естественного и миграционного движения населения в регионах в 2018–2020 годах свидетельствуют о сложной демографической ситуации, вызванной естественной убылью населения, которая не компенсировалась за счет иммигрантов. Зафиксировано снижение рождаемости при росте смертности населения, а также сокращение притока мигрантов, — говорится в исследовании.

Таким образом, Вологодская область оказалась на 60 месте в рейтинге регионов по приросту численности населения. По данным на 1 января 2021 года, в регионе проживают 1 млн 151 тысяча человек.

На первом месте Севастополь, количество жителей которого в 2018-2020 годах увеличилось на 16,8 %, на последнем - Тамбовская область, где населения стало меньше на 3,8%.