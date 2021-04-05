В селе имени Бабушкина в 2022 году обещают построить новый ФОК

Власти ищут подрядчика, который построит в селе имени Бабушкина физкультурно-оздоровительный комплекс. Начальная (максимальная) цена контракта — 126 437 210 рублей.

Новый спортивный объект планируют возвести на улице Мира. Судя по аукционной документации, сначала нужно будет демонтировать неэксплуатируемую трансформаторную подстанцию, перенести тепловые сети.

Работы должны начаться в мае 2021 года, завершить строительство планируют в июне 2022 года.

Заявки от подрядчиков принимаются до 12 апреля.