Активный гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая: каким знакам не стоит расслабляться на праздниках

25.04.2021 [Общество]
Активный гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая: каким знакам не стоит расслабляться на праздниках

ОВЕН (21.03-20.04)

Сейчас не помешает как следует заняться своей бухгалтерией, и это относится не столько к работе, сколько к вашему собственному кошельку. Разумное распределение средств позволит найти деньги на желанные покупки и вместе с тем избежать ненужных трат.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Всегда, а особенно на этой неделе актуально помнить, что со словами нужно быть осторожнее. Ваше неуемное стремление к прямоте, возможно, и достойно уважения, но помните о том, что молчание – золото. Иногда лучше оставить свое мнение при себе.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

Ситуация на этой неделе ждет от вас решительности и четкости. Если не удастся отложить решение серьезных дел на потом, тогда вам придется мобилизоваться и показать, на что вы способны. Поверьте, вы отлично справитесь.

РАК (22.06-22.07)

Вы можете увлечься некими грандиозными, где-то даже фантастическими идеями и планами. Кое-что из этих задумок, возможно, окажется любопытным. Но лучше не увлекаться сложными схемами. Иногда простота - самая короткая дорога к успеху.

ЛЕВ (23.07-23.08)

Вам не помешает разгрести завалы в личных делах. Хорошенько все обдумайте, без сожаления отбросив то, в чем не видно перспектив. И поставьте на первый план те проекты, где шансы добиться успеха максимальны. Секрет вашего успеха – в решительности.

ДЕВА (24.08-22.09)

У вас есть неплохая возможность реализовать какие-то из своих экстравагантных задумок. Сейчас шансов на успех в таких делах гораздо больше обычного. Если вы подумывали о смене деятельности, сейчас самое время для этого.

ВЕСЫ (23.09-22.10)

Ваша активность будет так высока, что вы сможете практически свернуть горы. На этой неделе у вас проснется еще одно качество: решительность в мыслях и поступках. Не исключено, что вам предложат руководящую должность.

СКОРПИОН (23.10-21.11)

Всю неделю обстоятельства будут вас подгонять и торопить. Возможно, вам придется провести это время в разнообразных хлопотах и заботах. Впрочем, по большей части хлопоты обещают быть позитивными, и ваши усилия не пропадут впустую.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)

Ничего не будет получаться у вас лучше, чем вопросы, связанные с организацией и планированием. Планы, составленные на этой неделе, будут отличаться простотой и эффективностью. Ни одна деталь не ускользнет от вашего внимания.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Удачная неделя для проведения деловых переговоров, которые пройдут очень продуктивно и успешно. Ваша дипломатичность и осведомленность в некоторых сложных вопросах произведут должное впечатление на собеседников. Руководство будет вами довольно.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)

Самое время взяться за давно назревшие домашние дела, которые откладывались до лучших времен. Считайте, что эти времена уже наступили. Звезды рекомендуют действовать быстро, четко и эффективно. Возьмитесь за бесконечно откладываемый ремонт или сделайте в квартире давно намеченную перестановку.

РЫБЫ (20.02-20.03)

Сейчас вы сумеете найти отличное применение своим разнообразным талантам. Дела будут удаваться значительно легче обычного, а найденные решения – отличаться остроумием, простотой и эффективностью.

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