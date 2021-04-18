Позитивный гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля: три знака станут баловнями фортуны, если приступят к решительным действиям

18.04.2021 [Общество]
Позитивный гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля: три знака станут баловнями фортуны, если приступят к решительным действиям

ОВЕН (21.03-20.04)

Хороший период для проведения деловых переговоров. Если у вас есть сложный проект, для выполнения которого вы никак не могли найти единомышленников, сейчас самое время заручиться поддержкой влиятельного лица.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Можно с головой погрузиться в решение домашних вопросов, ведь сейчас эти вопросы будут решаться намного легче обычного. Вообще атмосфера в вашем доме обещает быть достаточно позитивной, и причиной этому будет ваша способность улаживать недоразумения и конфликты еще на самых ранних стадиях.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

Самое время заняться домом и обустройством быта, а все остальное смело можно отложить на потом. Все равно никаких грандиозных прорывов и результатов эта неделя не сулит, так что стоит заняться решением текущих вопросов.

РАК (22.06-22.07)

На этой неделе вы склонны преувеличивать масштаб проблем, с которыми столкнетесь. Выдохните, посмотрите на все спокойным взглядом и с холодной головой. Большинство проблем вовсе таковыми не являются, к тому же друзья готовы прийти вам на помощь.

ЛЕВ (23.07-23.08)

На этой неделе не исключены встречи с нахальными выскочками, которые будут тянуть одеяло на себя. Они будут пытаться оттеснить вас на второй план или как-либо затмить ваши достоинства. Не стоит обращать на них внимания, тем более что из-за них ваших талантов меньше не станет.

ДЕВА (24.08-22.09)

Неделя будет наполнена позитивными событиями, которые наконец-то помогут вам избавиться от напряжения последних дней, связанных с большим объемом работы. Не исключена поддержка влиятельного человека, а также неожиданные денежные поступления.

ВЕСЫ (23.09-22.10)

Наступает период, когда ваше благополучие может решительным образом измениться в лучшую сторону. Причем это касается как вопросов, связанных с деньгами, так и отношений с любимым человеком. Вы наконец-то найдете решение затянувшейся проблемы.

СКОРПИОН (23.10-21.11)

Сейчас вы ощутите себя полноправным хозяином не только своей жизни, но и своих мыслей и планов. Ваша интуиция и жизненный опыт подскажут вам верное решение сложных задач. Окружающие склонны прислушиваться к вашим советам, ведь среди этих советов окажутся и ценные.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)

Сейчас вам сложно сконцентрироваться на важных делах, вы склонны разбрасываться по мелочам, поэтому завершение серьезных проектов может потребовать большего времени, чем вы запланировали. Обратитесь за помощью к коллегам, они охотно придут вам на выручку.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Хороший период, чтобы воплотить в жизнь идею, над которой вы давно размышляете. Как гласит китайская поговорка, даже дорога в тысячу километров начинается с первого шага. Сейчас отличный момент, чтобы приступить к решительным действиям.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)

Не самый удачный период для решения рабочих вопросов, поэтому сейчас лучше следовать правилу: «Если не знаете что делать, не делайте ничего». Возьмите краткосрочный отпуск и проведите его в кругу близких людей. И сил наберетесь, и на работе все образуется.

РЫБЫ (20.02-20.03)

Неделя обещает складываться довольно удачно. Сейчас вы настроены позитивно, наполнены спокойной, уверенной силой. Впрочем, расслабляться не следует: судьба может не раз предоставить вам прекрасные шансы для того, чтобы одержать верх над своими соперниками или конкурентами.

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