В Вологде задержали подозреваемого в серии офисных краж

05.04.2021 [Происшествия]

В Вологде полицейские задержали 63-летнего ранее судимого местного жителя, подозреваемого в совершении серии краж из офисов города.

Один из потерпевших — 44-летний предприниматель — рассказал, что придя утром в свой офис, обнаружил пропажу техники и денег. Он оценил ущерб в 20 тысяч рублей.

Личность злоумышленника установили в результате оперативно-розыскных мероприятий. Он признался в содеянном и сказал, что совершил ещё несколько аналогичных преступлений.

«Помещения выбирал спонтанно, затем проникал в них, как правило, путем повреждения окон с помощью подручного инструмента. После чего, похищал ценные вещи, в основном компьютерную технику и деньги. Все похищенное имущество злоумышленник успел реализовать, вырученные деньги потратил на личные нужды», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Сыщики установили причастность подозреваемого к ещё четырём хищениям. Общая сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Суд заключил его под стражу.

Тэги: кража, уголовное дело
Фото пресс-службы областного УМВД

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